Вспоминая крылатое название книги второго президента Украины: “Украина – не Россия”, трудно не признать его правоту. В том числе и в том, что теракты неявляются и не были для Украины чем-то привычным, даже несмотря на шестой год войны со страной, которая достигла значительных успехов в этой сфере.

Тем громче в медиапространстве звучит информация о каждом таком случае, доказательством чему стала вчерашняя история с захватом заложников в Луцке. Однако вместо единого согласия о необходимости усиления борьбы с терроризмом и предоставления больших прав силовикам, общество отреагировало насмешками и сарказмом. Почему так получилось? Восстановим хронологию событий.

Как все начиналось

Первые сообщения о захвате автобуса с заложниками появились около 10 утра 21 июля. Об этом сообщила и фейсбук-страница Нацполиции в Волынской области. В полиции сообщили, что заложников около 20, а сам террорист вооружен и имеет взрывчатку. Позже пресс-служба СБУ уточнила, что заложников 10, а не 20. Тем временем, полиция и Антитеррористический центр СБУ ввели в Луцке оперативный план “Заложник” и “Бумеранг”, а от руководителя Луцкой полиции стало известно о том, что террорист выложил свои требования в Twitter. Его аккаунт вскоре было удален соцсетью, однако удалось сохранить скриншоты его публикаций. Содержание их, мягко говоря, не впечатляло ни оригинальностью, ни конкретикой требований – подобные тексты можно найти в десятках групп в соцсетях.

Однако трудно не отметить одну деталь — требования были выдвинуты к ряду чиновников, публичных лиц и олигархов (председателям судов (Конституционного суда, Верховного суда), Высшего совета правосудия, генпрокурору, Министерство юстиции, премьеру, председателю Верховной Рады, министру обороны, главе СБУ, председателю церквей, также Авакову, Порошенко, Ахметову, Коломойскому, Пинчуку, Медведчуку), и отдельно – к президенту Зеленскому. Причем от первых требовалось записать видео с текстом “Я, ФИО, должность, я террорист в законе”. А у президента террорист просил всего лишь прорекламировать фильм об издевательствах над животными: “Фильм” Земляне 2005: смотреть всем “. Причины такой разницы в требованиях злоумышленник не сообщил.

На ситуацию отреагировал президент, заявив, что держит ситуацию под личным контролем. Это заявление нашло живой отклик в соцсетях, припомнивших президенту другие случаи, взятые им под личный контроль — от проблем с урожаем картофеля на Херсонщине до обострения боевых действий на Донбассе, когда при согласованной попытке эвакуации раненого военного, оккупантами была расстреляна эвакуационная группа, убит медик и ранен еще один военный (который скончался через несколько дней, не дождавшись эвакуации).

В это же время начинает появляться первая информация о террористе — становится известным его псевдоним (Максим Плохой) и имя (Кривош Максим Степанович), то, что он несколько раз отбывал наказание в виде лишения свободы и написал книгу под названием “Философия преступника”. В Луцк для координации действий правоохранителей летит министр МВД Арсен Аваков.

Это стало вторым фактом, вызвавшим недоумение у наблюдателей, так как по всем признакам, произошедшее в Луцке является террористическим актом, то есть преступлением, предусмотренным статьей 258 Уголовного кодекса Украины, подследственность по которому согласно части 2 статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины относится к СБУ, а организация и проведение антитеррористических операций и координация деятельности субъектов борьбы с терроризмом относится к задачам и полномочиям антитеррористического центра при СБУ. Однако председателя Службы безопасности Ивана Баканова 21 июля нигде не было видно, а роль дирижера всей операции выполнял министр внутренних дел.

Чуть позже очевидным стало и третье противоречие: местом событий стала Театральная площадь Луцка, которая находится почти в центре города. Как установили местные журналисты, от автостанции автобус выехал с двумя людьми в салоне в 9:05.

В 9:25 в автобусе уже находились от 10 до 20 человек (по версиям СБУ и Нацполиции соответственно), которые уже стали заложниками, а сам автобус, очевидно, поехал по нетипичному маршруту. При этом, по словам шеф-редактора издания Волынь Online, в 9:57 полиция уже предоставила видеокомментарий по ситуации, в котором говорилось об автобусе в центре. Другими словами, с 9:05 до 9:57 в автобусе появилось дополнительных 8-18 пассажиров, он приехал от автостанции к центру города в будний день (учитывая автотрафик областного центра), а в местной полиции успели разобраться в ситуации и записать видео. Достойна подражания оперативность и слаженность действий!



Анализируя карту, несложно увидеть, что Театральная площадь в Луцке находится в стороне от оптимального маршрута междугороднего автобуса, в стороне от обеих автостанций города, и в противоположном направлении от улицы Владимирской, о которой упоминали местные журналисты. По их словам, автобус пригнали в центр Луцка с улицы Владимирской. Как все это выглядит на местности, можно увидеть ниже. Запутанный маршрут, не так ли?



Кульминация

После обеда стало известно, что среди заложников есть беременная женщина и несовершеннолетняя девочка, тогда же вблизи автобуса прозвучало несколько взрывов и выстрелов. Как установили местные журналисты, это были взрывные пакеты, однако кто и зачем их взрывал – неизвестно. На контакт с террористом полиции удалось выйти ближе к вечеру, примерно через 8 часов после захвата заложников. Тогда же удалось пообщаться с семьей злоумышленника и установить детали его жизни. Еще через несколько часов террорист позволил передать заложникам воду и это сделал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль.

Этот факт посеял среди аудитории еще больше сомнений в реалистичности событий. Дело в том, что Евгений Александрович Коваль не только является генералом 3-го ранга и одним из топ-руководителей полиции, которому не очень-то пристало бегать за водой, даже в чрезвычайных ситуациях. Ранее именно он возглавлял следственную группу, которая расследовала убийство Павла Шеремета, и он же проводил тот пресловутый брифинг, по результатам которого Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко провели уже 8 месяцев в СИЗО.

Тогда генерал Коваль заявлял, что найдены неопровержимые доказательства их вины, проведены десятки экспертиз и проанализированы 80 млн телефонных соединений 44-х тысяч абонентов, а общее количество следственных действий составило более тысячи. Как оказалось 8 месяцев спустя – убедительных доказательств вины Антоненко, Кузьменко и Яны Дугарь так и не появилось, версии мотива несколько раз менялись, а “аргументы” генерала Коваля о принте на верхней одежде и “половинке мины” – стали темами мемов на долгие месяцы.

Совсем негенеральскую роль водоноса, порученную Евгению Ковалю, связывают с заявлением Владимира Зеленского, озвученным за день до событий в Луцке, в которой он отметил, что по данному делу нужны убедительные и неопровержимые доказательства, а обязанностью правоохранительных органов является передать правосудию настоящих убийц Павла Шеремета и заказчиков этого преступления.

Вскоре после того, как генерал Коваль сбегал за водой, события достигли кульминации — президент решил выполнить требование террориста и записать видео. Это стало настоящей информационной бомбой (и как потом оказалось — единственной бомбой во всей этой истории). На президента обрушился шквал критики за выполнение требований террориста и вопросов, собирается ли Владимир Зеленский таким же образом решать вопрос оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Поддержали президента только анонимные телеграм-каналы и некоторые блоггеры. Впоследствии президент удалил видео, однако оно ожидаемо успело разойтись по сети.

Примечательно, что выполнение Владимиром Зеленским требования луцкого террориста не прошло мимо внимания и российских пропагандистов. Ведущая программы “60 минут” на канале Россия 1 Ольга Скабеева опубликовала видео Зеленского в своем телеграм- канале, сопроводив его вопросом — почему с луцким террористом можно вести переговоры, а с террористами на Донбассе — нет?

Что ни говори, но после выполнения президентом его требований, террорист отпустил двух женщин, в том числе и беременную, и несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который также прибыл в Луцк, неизвестно с какой целью и для выполнения каких задач.

Развязка и штурм

Хотя вся история с захватом заложников и до того была пропитана рядом неоднозначных и непонятных совпадений и случайностей, именно “штурм” автобуса силами СБУ, с бронетранспортером и гранатами, дал новое дыхание всей истории.

Сначала прозвучала официальная версия — Арсен Аваков в 21:46 опубликовал видео освобожденных заложников с комментарием “Все”. Чуть позже появилось фото задержанного террориста на асфальте в наручниках, а Кирилл Тимошенко приписал решающую роль в мирном разрешении ситуации президенту — мол, тот просто поговорил с террористом и уговорил его отпустить заложников, но не опираться. “Долгий разговор”, – отметил Тимошенко, подчеркивая вклад президента.

В дополнение к этому, был показан феерический штурм автобуса с участием бронетранспортера и светошумовых гранат.

Что ни говори, а после выполнения президентом его требований, террорист отпустил двух женщин, в том числе и беременную, и несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который также прибыл в Луцк, однако неизвестно с какой целью и для выполнения каких задач.

Развязка и штурм

Хотя вся история с захватом заложников и до того была пропитана рядом неоднозначных и непонятных совпадений и случайностей, именно “штурм” автобуса силами СБУ, с бронетранспортером и гранатами, дал новое дыхание всей истории.

Сначала прозвучала официальная версия – Арсен Аваков в 21:46 опубликовал видео освобожденных заложников с комментарием “Все”. Чуть позже появилось фото задержанного террориста на асфальте в наручниках, а Кирилл Тимошенко приписал решающую роль в мирном разрешении ситуации президенту – мол, тот просто поговорил с террористом и уговорил его отпустить заложников но не опираться. “Долгий разговор”, – отметил Тимошенко, подчеркивая вклад президента.

В дополнение к этому был показан феерический штурм автобуса с участием бронетранспортера и свето-шумовых гранат.

Однако чуть позже в сети появилось другое видео, снятое на камеру мобильного телефона местным жителем из окна соседнего с местом происшествия дома. И в этих кадрах можно наблюдать совсем другую картину — так называемый террорист без оружия выходит из автобуса, оглядывается, минуту ждет какой-то реакции правоохранителей. Те явились скоро, но, правда, не в виде штурмовой группы, а в составе трех человек, включая все того же генерала Коваля. Без каких-либо опасений они подошли к человеку, только что удерживавшему более 10 заложников и стрелявшему по полиции, перекинулись несколькими словами и куда-то увели “террориста”.

Зачем было проводить в таком случае штурм, кого, собственно, штурмовали, и для чего взрывали светошумовые гранаты когда злоумышленник уже сдался – так и осталось загадкой, на которую в полиции ответили общими фразами о «так надо было”.

Однако, в отличие от ответов, реакция на события в Луцке не задержалась. В МВД ввели режим усиленной безопасности в 9 областях, при том, что по словам Арсена Авакова, сообщника луцкого террориста задержали в Харькове, однако ни город, ни Харьковская область не попали в список областей где будут применяться усиленные меры безопасности. Такую избирательность некоторые уже объясняет электоральными симпатиями населения тех же девяти областей, которые совсем не на стороне Владимира Зеленского.

Также стало известно, что Максим Кривош уже находился под наблюдением правоохранителей. Почему же они не выполнили своих задач и не предотвратили захват заложников, приобретение оружия и боеприпасов – правоохранители объяснять не спешат.

Подытоживая, остается сказать лишь одно: какой бы ни была правда о вчерашних событиях, и как бы их не оценивали участники и наблюдатели, результатом их будет только разочарование. Общество еще раз увидело, что информация органов государственной власти противоречит реальным событиям, что президент не способен хладнокровно действовать в кризисных ситуациях, вместо этого пытается “давить на жалость” своей аудитории, что министр внутренних дел постепенно, но неуклонно берет на себя функции, не присущие его ведомству. В конце концов — что полиция не в состоянии защитить граждан, подменяя эффективность постановочными шоу с бронетехникой и спецэффектами. Вместо ожидаемой демонстрации слаженности действий правоохранителей в ситуации, в воюющей шестой год стране должна рассматриваться как бытовая — видим только легитимацию требований террористов высшими должностными лицами, приправленную рассказами о неоценимом вкладе президента в светлое будущее.