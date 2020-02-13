Сенат поддержал резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу проводить какие-либо военные действия против Ирана без предварительного согласования с конгрессменами.

Об этом сообщает агенство Reuters.

В четверг, 13 февраля, Сенат США поддержал резолюцию, ограничивающую возможности президента Дональда Трампа использовать военную силу против Ирана, не согласовывая свои действия с Конгрессом. За соответствующее решение проголосовал 51 член Сената, 44 высказались против.

Как сообщает газета The Epoch Times, среди проголосовавших в поддержку инициированной демократами резолюции было 8 членов Республиканской партии. Тем не менее, поскольку решение не было поддержано 67 и более сенаторами, Трамп имеет право наложить вето. Аналогичным образом он поступил в 2019 году.

Напомним, ранее Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.

В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов. Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.