Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань и Госсекретарь США Майк Помпео обсудили информацию разведки о том, что самолет МАУ в Тегеране мог быть непреднамеренно сбит.

Об этом Шампань сообщил в Twitter.

“У меня был очень продуктивный телефонный разговор с Майком Помпео этим утром. Вот отчет”, — написал министр, прикрепив сводку информации о звонке.

В документе отмечается, что Помпео и Шампань обсуждали вероятность того, что катастрофа украинского самолета в Тегеране связана с ракетной атакой.

“Министры вначале говорили о трагическом крушении рейса 752 Международных Авиалиний Украины. Секретарь Помпео выразил соболезнования семье и близким погибших канадцев. Министры обсудили информацию, которая указывает на то, что самолет, вероятно, был сбит иранской ракетой земля-воздух, возможно, непреднамеренно”, — говорится в сообщении.

Также указано, что Госсекретарь Помпео предложил помощь правительства США в продолжающемся расследовании причин трагедии. Помимо этого, стороны “согласились оставаться в тесном контакте” для снижения напряженности в Ираке, Иране и регионе.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.