Во вторник, 16 марта, правительство Швеции заявило о временном прекращении использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Об этом сообщает Associated Press.

Известно, что это решение принято из-за информации о возможном образовании тромбов после использования этой вакцины.

“Это решение является предосторожности мерой”, – заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Он добавил, что правительство Швеции ожидает выводы Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) в отношении вакцины AstraZeneca. EMA планирует в четверг провести заседание, на котором еще раз рассмотрят выводы экспертов.

Подробнее о препарате

Вакцина COVID-19 AstraZeneca – это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca основана на вирусе из семейства аденовирусов, который был модифицирован, чтобы иметь в своем составе ген для производства белка из SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не содержит сам вирус SARS-CoV-2 и не может вызывать COVID-19.

Эксперты по безопасности вакцин из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня проведут совещание относительно вакцины Oxford-AstraZeneca после того, как несколько европейских стран приостановили ее использование.