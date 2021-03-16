Об этом сообщает Associated Press.
Известно, что это решение принято из-за информации о возможном образовании тромбов после использования этой вакцины.
“Это решение является предосторожности мерой”, – заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
Он добавил, что правительство Швеции ожидает выводы Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) в отношении вакцины AstraZeneca. EMA планирует в четверг провести заседание, на котором еще раз рассмотрят выводы экспертов.
Подробнее о препарате
Вакцина COVID-19 AstraZeneca – это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca основана на вирусе из семейства аденовирусов, который был модифицирован, чтобы иметь в своем составе ген для производства белка из SARS-CoV-2.
Вакцина COVID-19 AstraZeneca не содержит сам вирус SARS-CoV-2 и не может вызывать COVID-19.
Эксперты по безопасности вакцин из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня проведут совещание относительно вакцины Oxford-AstraZeneca после того, как несколько европейских стран приостановили ее использование.
- В Дании планируют внимательно изучить обстоятельства смерти женщины после прививки вакциной компании AstraZeneca. Причина тому – необычное течение болезни.
- Итальянский регион Пьемонт, расположенный на севере страны, временно прекращает прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Соответствующее решение было принято вследствие смерти учителя из города Бьелла после вакцинации в субботу.