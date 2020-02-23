Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила последние подробности по поводу самочувствия эвакуированных из Китая украинцев, которые вместе с ней находятся в госпитале Нацгвардии в пгт Новые Санжары Полтавской области.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

“У нас все хорошо. Никакого поднятия температуры или признаков ОРВИ нет”, – заявила она.

Она подтвердила, что у одной из женщин была боль в животе, но это, по словам Скалецкой, “обострилось гастроэнтерологическое заболевание”.

“Ее обследовали. Назначили лечение. Предоставили медикаменты”, – рассказала министр.

Скалецкая заверила, что все, кто находится в медицинском центре НГУ, проходят регулярные медицинские осмотры, три раза в день питаются и имеют достаточное количество питьевой воды.

Между собой все пациенты и сотрудники центра общаются в защитных медицинских масках.

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Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.