Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
“У нас все хорошо. Никакого поднятия температуры или признаков ОРВИ нет”, – заявила она.
Она подтвердила, что у одной из женщин была боль в животе, но это, по словам Скалецкой, “обострилось гастроэнтерологическое заболевание”.
“Ее обследовали. Назначили лечение. Предоставили медикаменты”, – рассказала министр.
Скалецкая заверила, что все, кто находится в медицинском центре НГУ, проходят регулярные медицинские осмотры, три раза в день питаются и имеют достаточное количество питьевой воды.
Между собой все пациенты и сотрудники центра общаются в защитных медицинских масках.
Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих. Из-за столкновений открыли 5 уголовных дел.
- #Буквы рассказывали, как начинались и проходили протесты в Новых Санжарах.