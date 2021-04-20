Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко зустрівся у Мінську з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє білоруське видання “БелТА” та сам Шевченко в своєму Telegram-каналі.

“Я знову в Мінську. Тепло, смачно, спокійно. Білоруси якісь справжні. Ніби й не зіпсувалися, якась неймовірна людяність”, – зазначив нардеп.

За даними “Белта”, зустріч з Лукашенко відбулася у офіційній резиденції президента Білорусі – палаці Незалежності.

Лукашенко зазначив, що розраховує, що спілкування з Шевченко стане “добрим сигналом і сприятиме розвитку відносин двох країн”.

“Приємно з вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь”, – сказав він.

Шевченко, своєю чергою, заявив, що “давно мріяв” познайомитися з невизнаним президентом Білорусі.

“Не просто поважають, а люблять і цінують. Для мене дуже велика честь з вами познайомитися, я давно мріяв. Правда, щиро”, – сказав він.

Зазначимо, що 12 лютого Шевченко побував у Білорусі на Всебілоруських народних зборах, де виступав Олександр Лукашенко.

Крім того, 10 серпня минулого року Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі та подякував за “душевне ставлення до України”. Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня в країні спалахнули протести.

У жовтні минулого року Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі було зазначено 44 особи.

Європейський Союз у листопаді офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції були введені в зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.

20 листопада Україна та ще ряд країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти білоруських чиновників. У відповідь міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова ввести санкції проти офіційних осіб України.