В Министерстве иностранных дел сообщили, что состояние украинцев, зараженных китайским коронавирусом на лайнере Diamond Princess, остается удовлетворительным.

Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Состояние и мужчины, и женщины, которые сейчас находятся в больницах Токио, удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь”, – рассказал директор Департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев.

При этом дипломат также добавил, что госпитализированная женщина чувствует себя как при обыкновенном гриппе, а у госпитализированного мужчины пока не наблюдается внешних признаков болезни.

Напомним, что уже двое украинцев заразились китайским атипичным коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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