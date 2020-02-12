Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.
“Состояние и мужчины, и женщины, которые сейчас находятся в больницах Токио, удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь”, – рассказал директор Департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев.
При этом дипломат также добавил, что госпитализированная женщина чувствует себя как при обыкновенном гриппе, а у госпитализированного мужчины пока не наблюдается внешних признаков болезни.
Напомним, что уже двое украинцев заразились китайским атипичным коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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