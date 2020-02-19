Россия будет оценивать "целесообразность" новой встречи в "нормандском формате" в зависимости от успехов Украины в выполнения минских соглашений.

Об этом на сегодняшнем заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

“Нас не могут не тревожить попытки сознательно или неосознанно подменять минскую формулу, основу регулирования, другими форматами. Например, нормандским, который был создан для поддержки реализации минских соглашений”, — заявил он. Поэтому считаем важным вновь подчеркнуть, что работа этого формата будет результативна лишь в том случае, если она будет строиться вокруг безусловного выполнения комплекса мер и достигнутых в нормандском формате договорённостей. Именно такой подход был согласован по итогам встречи “нормандской четверки” 9 декабря. Именно реализация этого подхода всеми участниками, в первую очередь Украиной, и станет для нас решающим фактором для оценки целесообразности или нецелесообразности новой встречи в нормандском формате”, — заявил Небензя.

Сейчас, по его словам, Украина “саботирует” выполнение минских соглашений, в западные партнеры — “подыгрывают”. При этом Небензя подчеркнул, что Россия якобы не является участницей конфликта, и в минских соглашениях не упомянута.

Слова дипломата опровергли представители других государств. В частности, постпред Великобритании Карен Пирс напомнила, что причиной конфликта на Донбассе является агрессия России.

“Россия утверждает, что она не является участницей конфликта. Но на самом деле Россия начала этот конфликт в Украине и продолжает подпитывать его, люди страдают из-за этого”, — сказала она.

Представитель Германии Кристоф Хойсген обозначил уровень влияния России на группировки “ЛНР” и “ДНР”, припомнив ситуацию, которая имела место во время подписания минских соглашений. Тогда советнику президента РФ Владиславу Суркову понадобилось всего 10 минут, чтобы вынудить боевиков поставить свою подпись.

“Что касается роли России… Я был в Минске. И велись переговоры всю ночь в Минске. И были заключены договоренности. Кто-то сказал: “Сепаратисты должны подписать”. И потом господин Сурков, который тогда вел переговоры, сказал: “Я это сделаю”. И приблизительно 10 минут ему понадобилось, чтобы получить подпись под этим комплексом мер. Это вот по поводу независимости сепаратистов от России”, — рассказал он.

Напомним, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.