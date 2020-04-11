Соответствующий меморандум подписал президент США Дональд Трамп.

В меморандуме указано, что министр национальной безопасности будет уведомлять госсекретаря о том, что какое-либо государство отрицает или необоснованно задерживает принятие своих граждан или резидентов после просьбы принять этих иностранцев. Также будут указывать, препятствуют ли такие действия иностранных государств операциям США по реагированию на пандемию COVID-19.

После того как госсекретарь получит соответствующее уведомление, он должен принять и инициировать план по наложению визовых санкций. Решение нужно принять на протяжении 7 дней, но не позже.

Если же окажется, что иностранное государство не забирает граждан, имея для этого весомые основания, санкции не будут применяться. Если во время действия санкций иностранное государство согласиться забрать своих граждан, санкции прекратят действовать.

Меморандум будет действовать до 31 декабря 2020 года, если не будет продлен.