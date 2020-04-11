Соединенные Штаты Америки будут применять визовые санкции в отношении стран, которые отказываются вывозить своих граждан или задерживают их возвращение.

Соответствующий меморандум подписал президент США Дональд Трамп.

В меморандуме указано, что министр национальной безопасности будет уведомлять госсекретаря о том, что какое-либо государство отрицает или необоснованно задерживает принятие своих граждан или резидентов после просьбы принять этих иностранцев. Также будут указывать, препятствуют ли такие действия иностранных государств операциям США по реагированию на пандемию COVID-19.

После того как госсекретарь получит соответствующее уведомление, он должен принять и инициировать план по наложению визовых санкций. Решение нужно принять на протяжении 7 дней, но не позже.

Если же окажется, что иностранное государство не забирает граждан, имея для этого весомые основания, санкции не будут применяться. Если во время действия санкций иностранное государство согласиться забрать своих граждан, санкции прекратят действовать.

Меморандум будет действовать до 31 декабря 2020 года, если не будет продлен.

Кабмин принял решение обязать всех украинцев, вернувшихся из-за границы, пройти двухнедельную обсервацию.

Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиландавернулись 140 человек, еще 700 — из России.