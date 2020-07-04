Президент Украины Владимир Зеленский обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием не допустить "эскалации насилия на улицах".

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба главы государства.

Оно стало реакцией на сегодняшнюю драку со стрельбой в центре Киева.

Зеленский подчеркнул, что нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, “вызывают серьезную обеспокоенность”.

“Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины”, – отмечается в заявлении Зеленского.

В офисе президента напомнили, что сегодня утром в центре Киева, на территории летней площадки возле торгового центра на улице Бассейной, произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

“Ранее имели место другие недопустимые случаи нарушения правопорядка на улицах”, – отметили в ОПУ.

Как ранее сообщали в пресс-службе полиции Киева, в результате драки со стрельбой в Киеве одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в больницы.

Для выяснения обстоятельств в управление полиции доставили 10 человек.

С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые будут направлены на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В полиции также проинформировали, что в рамках расследования инцидента действиям охранников, которые не прекратили хулиганские действия, дадут правовую оценку.