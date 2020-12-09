Суд не разрешил Януковичу выступить по видеосвязи

Печерский райсуд Киева в ходе заседания по избранию меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 отказал в разрешении Януковичу выступить в суде в режиме видеосвязи.

Об этом заявил судья Вячеслав Пидпалый.

“Судья постановил отказать в удовлетворении указанного ходатайства”, – сообщил Пидпалый.

Отметим, что суд не рассмотрел по существу ходатайство Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения Януковичу в “деле Майдана”, обе стороны в течение дня заявляли ходатайство.

Так, прокуроры заявили отвод защитнику, адвокату Александру Горошинскому. Горошинский попросил время для подготовки своих аргументов, после чего был объявлен перерыв.

Суд отказал в удовлетворении заявления об отводе адвоката, после чего защита заявила отвод прокурорам, мотивируя предвзятостью прокуроров в процессе.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк в частности, после того, как защите отказали в отводе двух прокуроров, сказал, что у них также есть еще 17 заявлений и ходатайств.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о привлечении к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения Януковичу некоторых, по его словам, пострадавших.

Также суд отказал в ходатайстве адвоката Януковича допросить экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка, экс-спикера ВР Андрея Парубия, экс-нардепа Сергея Пашинского, экс-президента Петра Порошенко, главу МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Николая Азарова, экс-главу Администрации Президента Андрея Клюева, экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-главу СБУ Александра Якименко, экс-командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, экс-заместител министра внутренних дел Виктора Ратушняка, экс-руководителя спецподразделения “Беркут” Сергея Кусюка и тому подобное.

Судья Вячеслав Пидпалый приобщил это ходатайство к материалам дела, и отказал в удовлетворении ходатайства о допросе этих лиц.

Заседание длилось около семи часов, после чего суд объявил трехчасовой перерыв для ознакомления защиты с приобщенными прокуратурой материалами.