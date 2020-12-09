Covid-19 Украина

обновлено 09.12.2020 в 22:02

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Суд не разрешил Януковичу выступить по видеосвязи

Печерский райсуд Киева в ходе заседания по избранию меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 отказал в разрешении Януковичу выступить в суде в режиме видеосвязи.

Среда, 9 декабря 2020, 22:33

Об этом заявил судья Вячеслав Пидпалый.

“Судья постановил отказать в удовлетворении указанного ходатайства”, – сообщил Пидпалый.

Отметим, что суд не рассмотрел по существу ходатайство Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения Януковичу в “деле Майдана”, обе стороны в течение дня заявляли ходатайство.

Так, прокуроры заявили отвод защитнику, адвокату Александру Горошинскому. Горошинский попросил время для подготовки своих аргументов, после чего был объявлен перерыв.

Суд отказал в удовлетворении заявления об отводе адвоката, после чего защита заявила отвод прокурорам, мотивируя предвзятостью прокуроров в процессе.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк в частности, после того, как защите отказали в отводе двух прокуроров, сказал, что у них также есть еще 17 заявлений и ходатайств.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о привлечении к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения Януковичу некоторых, по его словам, пострадавших.

Также суд отказал в ходатайстве адвоката Януковича допросить экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка, экс-спикера ВР Андрея Парубия, экс-нардепа Сергея Пашинского, экс-президента Петра Порошенко, главу МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Николая Азарова, экс-главу Администрации Президента Андрея Клюева, экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-главу СБУ Александра Якименко, экс-командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, экс-заместител министра внутренних дел Виктора Ратушняка, экс-руководителя спецподразделения “Беркут” Сергея Кусюка и тому подобное.

Судья Вячеслав Пидпалый приобщил это ходатайство к материалам дела, и отказал в удовлетворении ходатайства о допросе этих лиц.

Заседание длилось около семи часов, после чего суд объявил трехчасовой перерыв для ознакомления защиты с приобщенными прокуратурой материалами.

Печерский районный суд Киева в мае 2020 года избрал бывшему президенту Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в указанном производстве.

В ноябре Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте. В суде это объяснили тем, что сторона обвинения “не предоставила документов, подтверждающих пребывание подозреваемого в международном розыске”.

Стоит отметить, что Янукович выразил желание лично принять участие в сегодняшнем заседании Печерского районного суда Киева, о чем накануне сообщил его адвокат.

Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно объявил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.

Согласно приговору, суд признал доказанной вину Януковича по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. По первому пункту обвинения в госизмене в форме “предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины” Янукович был приговорен к 13 годам лишения свободы, по второму – к 12 годам. По совокупности общий срок наказания составил 13 лет.

При этом обвинение по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) суд признал недоказанным.

  • 2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу о государственной измене.
  • В ноябре Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Теги: видео, Виктор Янукович, мера пресечения, Печерский райсуд

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