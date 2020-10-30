Судья Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий пояснил, что не задекларировал свою недвижимость на территории аннексированного полуострова Крым, поскольку "не знает, как внести это в декларацию и реестр".

Об этом он сказал во время брифинга.

Ранее журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях” сообщили, что глава КСУ Тупицкий в 2018 году стал собственником земельного участка на территории аннексированного Крыма, оформив договор купли-продажи согласно российскому законодательству. Но в своей налоговой декларации судья этого не указал.

Судья владел этим участком еще до аннексии полуострова. Но в 2018 году он переоформил документы, и к его прежнему участку добавилась соседняя земля. Чтобы оформить недвижимое имущество, судья сделал это путем составления договора купли-продажи.

Гражданин Владимир Рисятов, вилла которого расположена по соседству с виллой Тупицкого, сказал, что пришлось переоформить участок, чтобы их правильно разделить. По факту, продажа не осуществлялась.

Тупицкий подтвердил, что журналисты “Схем” обращались к нему за комментарием.

“Я думал, что будет материал провокационного характера. Но, когда я ознакомился с материалом “Схем”, там все объективно”, – сказал он.

По его словам, его сосед в Крыму, Рисятов, строил свой дом в то время, когда на участке Тупицкого уже была вилла. После того как произошла аннексия, необходимо было переоформить земельный участок из украинского реестра в российский. Об этом просил сосед, чтобы разграничить два участка. Это первая причина. Вторая – дом могли бы снести, так как участок, на котором он расположен – не внесен в российский реестр.

Тупицкий рассказал, что с 2018-го года – не въездной в Крым, потому что был судей-докладчиком по вопросу аннексии.

“Я не въездной в Крым. В отношении меня введены экономические санкции”, – сказал Тупицкий.

Он отметил, что вопросом оформления его участка в Крыму занимались юристы, которые «ничего лучше не придумали. Кроме как оформить договор купли-продажи», а он передал доверенность, чтобы все решалось от его лица.

Как внести это недвижимое имущество – судья не знает.

“Я не знаю, как внести в декларацию и реестр. Много данных нет. Вносить то, чего ты не признаешь (имеется в виду территориальная принадлежность Крыма) – будут разные мысли”, – отметил Тупицкий.

Он признал, что его вина в том, что он не обратился за разъяснениями в НАПК.

“Моя проблема, что я не обратился в органы НАПК, чтобы они мне пояснили, что мне делать”, – резюмировал судья КСУ.

Как сообщалось ранее, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения Конституционного суда, который отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.