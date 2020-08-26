Об этом она рассказала в интервью французскому изданию Le Monde.
“Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми”, — заявила Тихановская в ответ на вопрос о ее намерениях говорить Москвой.
При этом, она добавила, что надеется на поддержку от России в борьбе белорусов за права.
“Но я попрошу ее [РФ], как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет”, — добавила Тихановская.
Оппозиционер подчеркнула, что протестующие будут добиваться ухода Лукашенко с поста всеми законными способами.
“Все белорусы хотят, чтобы он ушел. Они изменились, у них открылись глаза, они не могут больше соглашаться с тем, чтобы он возглавлял эту страну после всего, что он сделал. Рано или поздно, он уйдет благодаря мирным манифестациям и забастовкам. Чем скорее, тем лучше, чтобы избежать погружения страны в экономический и политический кризис”, – сказала она.
- Ранее Светлана Тихановская заявила, что готова подготовить страну к новым выборам главы государства, если на это время займет пост временного лидера республики.
- 14 августа оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 19 августа Евросовет обнародовал заявление, согласно которому Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- 21 августа от имени оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Верховный суд страны была подана жалоба о признании президентских выборов недействительными.