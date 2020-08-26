Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская заявила, что время для разговора белорусской оппозиции с Россией еще не пришло.

Об этом она рассказала в интервью французскому изданию Le Monde.

“Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми”, — заявила Тихановская в ответ на вопрос о ее намерениях говорить Москвой.

При этом, она добавила, что надеется на поддержку от России в борьбе белорусов за права.

“Но я попрошу ее [РФ], как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет”, — добавила Тихановская.

Оппозиционер подчеркнула, что протестующие будут добиваться ухода Лукашенко с поста всеми законными способами.

“Все белорусы хотят, чтобы он ушел. Они изменились, у них открылись глаза, они не могут больше соглашаться с тем, чтобы он возглавлял эту страну после всего, что он сделал. Рано или поздно, он уйдет благодаря мирным манифестациям и забастовкам. Чем скорее, тем лучше, чтобы избежать погружения страны в экономический и политический кризис”, – сказала она.