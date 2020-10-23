Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Перед дебатами результаты тестов уже были готовы. Оба теста – негативные.
“Сегодня бывший вице-президент Байден прошел ПЦР-тестирование, и COVID-19 у него не обнаружен”, – сообщили в предвыборном штабе Байдена.
О том, что у Трампа негативный результат теста, рассказал глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.
- Напомним, 2 октября стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 6 октября стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение. Отмечалось, что, несмотря на коронавирус, он вернется к публичным мероприятиям в субботу, 10 октября.
- 11 октября Дональд Трамп впервые после диагностирования у него коронавируса COVID-19 и госпитализации появился на публике.