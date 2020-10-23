Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден накануне третьего раунда дебатов сдали тесты на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Перед дебатами результаты тестов уже были готовы. Оба теста – негативные.

“Сегодня бывший вице-президент Байден прошел ПЦР-тестирование, и COVID-19 у него не обнаружен”, – сообщили в предвыборном штабе Байдена.

О том, что у Трампа негативный результат теста, рассказал глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.