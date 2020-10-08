Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
По словам инсайдеров, 12 октября Трамп собирается на встречу с избирателями в Пенсильвании, а 13 октября – в Мичигане.
15 октября Трамп собирается лично участвовать во втором раунде дебатов со своим соперником на выборах от Демократической партии Джо Байденом. Дебаты состоятся в Майами.
Также Трамп собирается во Флориду, но дата поездки не сообщается.
В Bloomberg отметили, что планы Трампа могут измениться.
О том, что Трамп планирует встречи с избирателями со следующей недели писали также в New York Times.
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.
- Вчера стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение.