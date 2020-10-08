Президент США Дональд Трамп планирует вернуться к предвыборной кампании, несмотря на то, что не прошло и неделе с момента заражения коронавирусом. На 12 октября он планирует встречу с избирателями.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По словам инсайдеров, 12 октября Трамп собирается на встречу с избирателями в Пенсильвании, а 13 октября – в Мичигане.

15 октября Трамп собирается лично участвовать во втором раунде дебатов со своим соперником на выборах от Демократической партии Джо Байденом. Дебаты состоятся в Майами.

Также Трамп собирается во Флориду, но дата поездки не сообщается.

В Bloomberg отметили, что планы Трампа могут измениться.

О том, что Трамп планирует встречи с избирателями со следующей недели писали также в New York Times.