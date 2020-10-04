Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Факт заболевания Кристи подтвердил в своем Twitter.

“Я только что получил сообщение о том, что инфицирован COVID-19. Я хочу поблагодарить всех моих друзей и коллег, которые интересовались, как я себя чувствовал в последние день или два. Сегодня я получу медицинскую помощь и буду держать всех в курсе моего состояния”, – написал он.

Впоследствии политик уточнил, что после консультаций с врачами согласился на госпитализацию в качестве “меры предосторожности”, так как у него астма. Кристи отметил, что сейчас “чувствует себя хорошо” и имеет “только легкие симптомы” коронавируса.

В комментарии CNN бывший губернатор подтвердил, что решил находиться под наблюдением врачей в больнице. По словам Кристи, из симптомов у него пока наблюдается невысокая температура.

Политик уже начал курс лечения ремдесивиром.

Крис Кристи входил в число людей, помогавших Дональду Трампу подготовиться к первым теледебатам с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом. Дебаты прошли во вторник, 29 сентября, в Кливленде (штат Огайо).

После того, как у Трампа обнаружили COVID-19, Кристи вместе с другими членами его предвыборного штаба прошел тестирование.

По данным журналистов, Кристи и команда советников провели встречи с Трампом в минувшие воскресенье и понедельник в Белом доме (для подготовки к дебатам). Сообщается, что во время этих встреч никто из них не носил защитные маски в помещении.

Стоит отметить, что коронавирус был обнаружен и у других членов группы по подготовке к дебатам и ближайшего окружения Трампа. В частности, заболела Келлиэнн Конуэй – бывшая советница Белого дома. Она также помогала с подготовкой к дебатам.

Кроме того, коронавирус диагностировали у руководителя избирательного штаба Трампа – Билла Степиена.

В четверг стало известно, что заболела помощница Трампа – Хоуп Хикс. Ранее она вместе с большой группой членов штаба и семьей Трампа летала на дебаты в Кливленд и обратно. При этом защитную маску Хикс не использовала.

Болезнь Трампа теперь ставит под вопрос возможность проведения в назначенные сроки следующих дебатов с Байденом, что запланированы на 15 октября.