Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нанес незначительный урон американским базам, в результате ударов никто не пострадал.

Об этом он заявил в своем выступлении по поводу иранской ракетной атаки.

“Пока я нахожусь на посту президента, Иран не получит ядерного оружия”, – сказал Трамп в начале своего обращения.

Он подчеркнул, что в результате иранских ударов по базам в Ираке никто из американских военнослужащих не пострадал и не понес потерь. Он назвал ущерб минимальным.

“Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира”, – заявил Трамп.

По его словам, жертв удалось избежать благодаря работе системе раннего предупреждения.

Напомним, что военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.

В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.