Об этом он заявил в своем выступлении по поводу иранской ракетной атаки.
“Пока я нахожусь на посту президента, Иран не получит ядерного оружия”, – сказал Трамп в начале своего обращения.
Он подчеркнул, что в результате иранских ударов по базам в Ираке никто из американских военнослужащих не пострадал и не понес потерь. Он назвал ущерб минимальным.
“Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира”, – заявил Трамп.
По его словам, жертв удалось избежать благодаря работе системе раннего предупреждения.
Напомним, что военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
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