Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко впервые за 25 лет отдал распоряжение о приведении в полную боевую готовность основных частей Вооруженных сил страны.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Во время визита на пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Гродно, Лукашенко пожаловался, что, “вместо того, чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны”, ему приходится заниматься обстановкой с безопасностью в государстве.

Также он сообщил, что впервые за 25 лет принял самое серьезное решение – привести основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебросить войска на западное направление.

“Что меня больше всего беспокоит, – к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы”, – заявил Лукашенко.

После этого он отправился на митинг в Гродно, где призвал граждан “никогда и никому не отдавать свою страну”.

“Вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба (президентского). Но представьте на минуту – нет Лукашенко. Кто сегодня командовал бы войсками на западной границе? Мы бы на этой площади уже не были бы хозяевами. Нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы”, – сказал он.