Covid-19 Украина

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В Минске начали задерживать участников «женского марша»: видео

В Минске начали задерживать участников "женского марша" против насилия и фальсификаций.

Суббота, 12 сентября 2020, 20:13

Об этом сообщает TUT.by.

На площадь приехали автозаки и автобусы с людьми.

“Они пытаются взять в кольцо присутствующих женщин и, кажется, втиснуть их в летнюю террасу кафе”, – пишет портал.

По информации “Радио Свобода”, вероятно, были задержаны сотни женщин, часть участников акции смогла убежать.

“Силовики ищут женщин по дворам, журналистов оттесняют с площади”, – передает издание.

По оценке портала “Наша Нива”, на площади Свободы собрались несколько тысяч женщин.

Съемочную группу телеканала “Белсат” – корреспондентку Екатерину Андрееву и оператора Максима Калитовского – задержали в Минске во время освещения протеста.

Как сообщает Радио Свобода, их посадили в микроавтобус и увезли в Кастричницкий райотдел милиции.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, у журналистов изъяли технику, им угрожали надеть наручники.

12 сентября в белорусской столице День города, однако власти запретили любые меры “в связи с эпидситуацией”.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.

  • Ранее член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесниковой передала в Следственный комитет Беларуси заявление о похищении силовиками и угрозах с их стороны.
Теги: видео, Минск, протести в Білорусі

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