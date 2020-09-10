Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесниковой передала в Следственный комитет Беларуси заявление о похищении силовиками и угрозах с их стороны.

Ее заявление опубликовано штабом кандидата в президенты Белоруси Виктора Бабарико, координатором которого она является.

Сообщается, что Колесникова 10 сентября подала в правоохранительные органы заявление на имя главы Следкома, в котором изложила хронологию событий 7 и 8 сентября. Она описала, как ее похитили неизвестные, как ей угрожали и пытались силой выдворить из страны. В заявлении она назвала имена правоохранителей, которые причастны к этому.

По словам Колесниковой, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и Комитет государственной безопасности говорили ей “угрозы лишить жизни, которые воспринимались ею реально”.

“Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реальные”, — пишет оппозиционерка.

Она заявила, что после того, как правоохранители не смогли заставить ее покинуть страну добровольно, ее успели силой выдворить на границу с Украиной с мешком на голове затолкав в автобус.

Она требует расследования по фактам похищения, незаконного лишения свободы и угроз убийством.

Напомним, 7 сентября Колесникову в центре Минска похитили неизвестные. Впоследствии в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину.

Родненков и Кравцов той ночью действительно выехали за границу, теперь они находятся на территории Украины. #Буквы выяснили, что Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала.

СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе с Украиной. Затем стало известно, что Колесникова разорвала свой паспорт и отказалась покидать страну. Долгое время не было известно, где именно находится политик.

9 сентября стало известно, что Колесникова в СИЗО, ей предъявили подозрение в деле о захвате власти.

Отметим, в президиуме Координационного совета белорусской оппозиции всего 7 членов. Шесть из них выехали за границу или арестованы.

О каком координационном совете идет речь?

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси, в соответствии с которыми якобы одержал победу Александр Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета. Его цель — “обеспечение трансфера власти”.

“Я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знака принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан… В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передачи власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества”, — заявила она.

20 августа во Беларуси из-за создания Координационного совета сторонников оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской открыли дело о “захвате власти”.

В президиум КР вошли 7 человек. По состоянию на 9 сентября шесть из них арестованы или вынужденно покинули страну.

Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Светлана Тихановська находятся в Варшаве. Иван Кравцов и Антон Родненков — в Киеве. Мария Колесникова — задержана.

На свободе находится только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Несмотря на это 7 сентября Координационный совет оппозиции Беларуси опубликовала обращение к официальной власти. Оппозиция требует от власти:

немедленного расследования преступлений, совершенных в период с 9 августа в отношении участников мирных акций;

публикации правдивой информации об итогах выборов президента;

прекращения политических репрессий, а также отмены или пересмотра открытых уголовных дел.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.