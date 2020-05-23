На это обратил внимание журналист Сергей Сидоренко.

“Кто-то видел визитки руководства МОЗ? Там должна быть надпись большими буквами:” Имею право на ошибку “. А если серьезно, то циничность происходящего, впечатляет. Если вы еще не видели, там в течение дня перерисовали показатели, на основе которых определяется, выходит ли область из карантина. Изменив их так, чтобы три области превратились из “опасных” на “безопасные”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 мая МОЗ опубликовало две таблицы.

По словам Сидоренко, на Донбассе показатели готовности или неготовности изменились в разы.

“Хотя и там сложно объяснить это только ошибочным подсчетом с оккупированными или без оккупированных: слишком стройные коэффициенты, и в разных графах они разные. Но ок, в военное время значение косинуса может достигать 4, проехали. Но +49 % в Николаевской области, + 61 % в Полтавской, +71 % в Днепропетровской, или падение загруженности больниц в Одесской области на 43 %, а в Тернопольской на 30 % и куча других резких изменений в течение одного дня – это что было?” – отметил журналист.

“Но даже новые показатели являются ложными, посчитали коллеги. Потому что, если брать во внимание реальное население Киева, а не “номинальное” – то Киев также должен выйти из карантина. Но, наверное, Кличко не смог убедить МОЗ так, как это сделал Филатов”, – добавил он.

Согласно таблице МОЗ, по состоянию на утро 22 мая, ко второму этапу снятия ограничений не готовы были такие области:

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Закарпатская,

Киевская,

Луганская,

Николаевская,

Полтавская,

Ровенская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Киев.

По состоянию на вечер 22 мая не готовыми оказались:

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Киевская область,

Луганская область,

Полтавская область,

Ровенская область,

Черновицкая область,

город Киев.

А готовыми оказались:

Днепропетровская, Николаевская и Хмельницкая области.

Как известно, Украина будет выходить из карантина в пять этапов.

Первый этап ослабления адаптивного карантина начнется уже 22 мая: позволят работу общественного транспорта и внутриобластных железнодорожных перевозок, проведения религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работу гостиниц, но с ограничениями .

На втором этапе, который начнется 25 мая правительство позволит восстановить работу метрополитенов, но при условии использования масок и респираторов. Также планируется открыть детские сады.

Третий этап ослабления начнется в стране с 1 июня. На третьем этапе будет восстановлена ​​работа фитнес-центров и учебных заведений, но при условии занятий в группах до 10 человек. Также позволят межобластные железнодорожные перевозки.

В рамках четвертого этапа смягчение карантина, который начнется с 10 июня, разрешат работу кафе и ресторанов в помещениях, работу учреждений культуры и полноценную работу гостиниц и хостелов.

Пятый этап ослабления адаптивного карантина включает только восстановление авиаперелетов. Этот этап ослабления начнется 15 июня.