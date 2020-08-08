Соответствующее заявление Зеленский обнародовал на своей странице в Facebook.
Глава государства отметил, что периодически в публичном пространстве “появляются “сенсационные данные” о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах”.
“Так вот! Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США”, – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина, со своей стороны, также абсолютно уверена в том, что и со стороны ее партнеров будет не менее уважительное отношение к ее суверенному праву на внутренние дела.
“Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения”, – написал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США – это вопрос ее национальной безопасности.
“Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес-проблемы. Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды”, – подытожил Зеленский.
Данное заявление украинского лидера появилось на фоне публикации заявления директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины.
Среди прочего в заявлении Эванины говорилось о публикации украинским нардепом Андреем Деркачем пленок с целью навредить репутации Байдена.
“Пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет претензии о коррупции, в частности, через обнародование записей телефонных звонков, чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию. Некоторые деятели, связанные с Кремлем, также стремятся усилить кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении”, — отметил Эванина.
- Ранее сообщалось, что США предлагают награду в размере 10 млн долларов за информацию о лицах, вмешиваются в американские выборы.
- Представители Демократической партии и кандидат в президенты США Джо Байден заявили о возможном иностранном вмешательстве в предстоящие выборы, призвав ФБР расследовать конкретные угрозы.
- Также сообщалось, что киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.