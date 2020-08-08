Президент Украины Владимир Зеленский заверил Соединенные Штаты Америки, что наша страна не позволит себе любое вмешательство в выборы в США и не нанесет вред партнерским отношениям с этой страной.

Соответствующее заявление Зеленский обнародовал на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что периодически в публичном пространстве “появляются “сенсационные данные” о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах”.

“Так вот! Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США”, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина, со своей стороны, также абсолютно уверена в том, что и со стороны ее партнеров будет не менее уважительное отношение к ее суверенному праву на внутренние дела.

“Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения”, – написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США – это вопрос ее национальной безопасности.

“Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес-проблемы. Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды”, – подытожил Зеленский.

Данное заявление украинского лидера появилось на фоне публикации заявления директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины.

Среди прочего в заявлении Эванины говорилось о публикации украинским нардепом Андреем Деркачем пленок с целью навредить репутации Байдена.

“Пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет претензии о коррупции, в частности, через обнародование записей телефонных звонков, чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию. Некоторые деятели, связанные с Кремлем, также стремятся усилить кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении”, — отметил Эванина.