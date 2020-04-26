Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Швеции.
В сообщении посольства указано, что во вторник, 28 апреля в 09:00 состоится специальный рейс авиакомпанией “SkyUp Airlines” по маршруту Стокгольм-Киев.
“Открыта продажа билетов на спецрейс “Стокгольм-Киев” 28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines”, – говорится в сообщении посольства.
Количество билетов на этот авиарейс будет ограничено, а в следующие несколько месяцев новых авиарейсов не будет, отметили в посольстве.
“В связи с этим рекомендуем воспользоваться возможностью для возвращения в Украину. Особенно это касается наших граждан у которых завершается срок легального пребывания в Швеции. Учтите, что на основании польских виз и виз других стран вы можете находиться за пределами страны, выдавшей визу, не более 3 месяцев, далее идет нарушение пребывания в Шенгенской зоне. В случае превышения периода безвизового пребывания в Швеции, при выезде может быть составлен административный протокол и запрещен въезд в страны Шенгенской зоны от 1 до 5 лет”, – говорится в сообщении.
Стоимость билета стартует от 5 836 гривен. Самолет вылетит из аэропорта “Арланда” в Стокгольме в 9:00.
Отмечается, что для возвращения в Украину граждане должны заполнить согласие на обсервацию и скачать приложение “Действуй дома”.
“Приложение устанавливается в смартфоны лиц, которые могут быть потенциальными носителями вируса COVID-19 и которые зарегистрированы в медучреждениях как тех, кто нуждаются в самоизоляции или обсервации”, – сообщили в посольстве.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выразил предположение, что карантин в Украине, вызванные распространением коронавируса, могут быть отменены во второй половине мая.
- Кабмин принял решение обязать всех украинцев, вернувшихся из-за границы, пройти двухнедельную обсервацию.
- Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиландавернулись 140 человек, еще 700 — из России.
- В воскресенье в Украину прибыл авиарейс из Вьетнама. Граждан Украины, эвакуированных сегодня из Вьетнама, не поместили на принудительную обсервацию, как это анонсировал глава МВД Арсен Аваков. Украинцы отказались от обсервации, узнав, что она платная. Некоторые из них выбежали из аэропорта с чемоданами.
- Украинцы, которых спецрейсами эвакуируют с Бали через Катар, рассказали, что их угрозами заставили согласиться на принудительную обсервацию стоимость от 169 евро.