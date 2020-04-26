В четверг, 28 апреля, в Украину должны доставить застрявших в Швеции украинских граждан спецрейсом Стокгольм-Киев.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Швеции.

В сообщении посольства указано, что во вторник, 28 апреля в 09:00 состоится специальный рейс авиакомпанией “SkyUp Airlines” по маршруту Стокгольм-Киев.

“Открыта продажа билетов на спецрейс “Стокгольм-Киев” 28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines”, – говорится в сообщении посольства.

Количество билетов на этот авиарейс будет ограничено, а в следующие несколько месяцев новых авиарейсов не будет, отметили в посольстве.

“В связи с этим рекомендуем воспользоваться возможностью для возвращения в Украину. Особенно это касается наших граждан у которых завершается срок легального пребывания в Швеции. Учтите, что на основании польских виз и виз других стран вы можете находиться за пределами страны, выдавшей визу, не более 3 месяцев, далее идет нарушение пребывания в Шенгенской зоне. В случае превышения периода безвизового пребывания в Швеции, при выезде может быть составлен административный протокол и запрещен въезд в страны Шенгенской зоны от 1 до 5 лет”, – говорится в сообщении.

Стоимость билета стартует от 5 836 гривен. Самолет вылетит из аэропорта “Арланда” в Стокгольме в 9:00.

Отмечается, что для возвращения в Украину граждане должны заполнить согласие на обсервацию и скачать приложение “Действуй дома”.

“Приложение устанавливается в смартфоны лиц, которые могут быть потенциальными носителями вируса COVID-19 и которые зарегистрированы в медучреждениях как тех, кто нуждаются в самоизоляции или обсервации”, – сообщили в посольстве.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выразил предположение, что карантин в Украине, вызванные распространением коронавируса, могут быть отменены во второй половине мая.

Кабмин принял решение обязать всех украинцев, вернувшихся из-за границы, пройти двухнедельную обсервацию.

Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиландавернулись 140 человек, еще 700 — из России.