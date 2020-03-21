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Украина проведет телемост с Китаем для получения опыта борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на следующей неделе состоится телемост китайских врачей с украинскими медиками, чтобы поделиться опытом борьбы с коронавирусом.

Суббота, 21 марта 2020, 19:05

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

“Готовимся к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Провел телефонный разговор с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном. Обратился с просьбой предоставить нам практическую помощь в преодолении этой болезни”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Китай согласился сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с украинскими медработниками и вирусологами.

По словам Шмыгаля, телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник.

Теги: Китай, коронавирус

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