Украина проведет телемост с Китаем для получения опыта борьбы с коронавирусом

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
“Готовимся к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Провел телефонный разговор с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном. Обратился с просьбой предоставить нам практическую помощь в преодолении этой болезни”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Китай согласился сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с украинскими медработниками и вирусологами.
По словам Шмыгаля, телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник.
- С 12 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса ввели карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина с целью предотвращения распространения вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте — как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.
- 20 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 правительство утвердило введение режима в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
- Также решение о введении режима ЧС приняли местные органы самоуправления Радомышле (Житомирская область) и Киевской области.