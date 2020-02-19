Украинцы, которых будут эвакуировать из эпицентра коронавируса, китайской провинции Хубей, прибыли в аэропорт.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Китае.

“Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы в Украину 19 февраля, уже прибыли к терминалам международного аэропорта города Ухань”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что всех эвакуируемых граждан доставили в аэропорт на автобусах.

“Посольство в пределах своей компетенции закончило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубей”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в списке на эвакуацию находится 48 украинцев и 29 граждан других государств.

Напомним, что 9 стран попросили Украину помочь эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань. Украинская сторона эвакуирует своих 49 граждан и до 25 иностранцев.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уточнила, что иностранцев вместе с украинцами эвакуируют в одно место. Однако, куда именно, не сообщила.

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