Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Китае.
“Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы в Украину 19 февраля, уже прибыли к терминалам международного аэропорта города Ухань”, – говорится в сообщении.
Сообщается, что всех эвакуируемых граждан доставили в аэропорт на автобусах.
“Посольство в пределах своей компетенции закончило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубей”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что в списке на эвакуацию находится 48 украинцев и 29 граждан других государств.
Напомним, что 9 стран попросили Украину помочь эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань. Украинская сторона эвакуирует своих 49 граждан и до 25 иностранцев.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уточнила, что иностранцев вместе с украинцами эвакуируют в одно место. Однако, куда именно, не сообщила.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- По состоянию на 18 февраля вследствие заражения корнавирусом Covid-19 из Китая, за сутки умерли 98 человек во всем мире. Число заболевших коронавирусом в мире возросло до 73 тысяч человек.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане. На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля. Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут. После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.
- Кабинет министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.