Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил в Twitter.
Как сообщалось ранее, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.
В связи с обострением ситуации на Донбассе замглавы МИД встретился с председателем специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яшаром Халитом Чевиком.
“Призвал ОБСЕ безотлагательно проинформировать международное сообщество о попытке российского наступления в районе Золотого. Привлек внимание к использованию вооруженными формированиями РФ запрещенного оружия”, — сообщил Боднар.
- Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство из-за сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе. СБУ уже начала расследование.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю атаку оккупантов на Донбассе, назвав ее попыткой сорвать мирный процесс.
- Лидер фракции “Слуги народа” Давид Арахамия усомнился в том, какая из сторон утром 18 февраля начала наступление возле Золотого на Донбассе.