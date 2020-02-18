Министерство иностранных дел Украины обратилось к ОБСЕ с просьбой помочь привлечь внимание мирового сообщества к наступлению боевиков на Донбассе.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил в Twitter.

Как сообщалось ранее, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.

В связи с обострением ситуации на Донбассе замглавы МИД встретился с председателем специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яшаром Халитом Чевиком.

“Призвал ОБСЕ безотлагательно проинформировать международное сообщество о попытке российского наступления в районе Золотого. Привлек внимание к использованию вооруженными формированиями РФ запрещенного оружия”, — сообщил Боднар.