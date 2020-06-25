Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

На сегодняшний день восстановлены остановки на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, №712/711 Киев – Константиновка и №126/125 Киев – Константиновка.

Также в Славянске будут останавливаться пригородные поезда:

  • №6018 Фенольная – Лиман;
  • №6225 Святогорск – Краматорск;
  • №6002 Славянск – Святогорск;
  • № 6208 Славянск – Курдюмовка;
  • №6231 Святогорск -Скотувата;
  • №6244 Скотувата – Близнецы;
  • №6251 Близнецы – Скотувата;
  • №6072 Скотувата – Славянск;
  • №6004 Константиновка – Святогорск;
  • №6249 Лиман – Фенольная;
  • №6219 Лиман – Близнецы.

Поезда в Славянск не ездили с 6 июня, в связи с карантинными ограничениями.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.