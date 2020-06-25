Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.
На сегодняшний день восстановлены остановки на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, №712/711 Киев – Константиновка и №126/125 Киев – Константиновка.
Также в Славянске будут останавливаться пригородные поезда:
- №6018 Фенольная – Лиман;
- №6225 Святогорск – Краматорск;
- №6002 Славянск – Святогорск;
- № 6208 Славянск – Курдюмовка;
- №6231 Святогорск -Скотувата;
- №6244 Скотувата – Близнецы;
- №6251 Близнецы – Скотувата;
- №6072 Скотувата – Славянск;
- №6004 Константиновка – Святогорск;
- №6249 Лиман – Фенольная;
- №6219 Лиман – Близнецы.
Поезда в Славянск не ездили с 6 июня, в связи с карантинными ограничениями.
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
- В среду, 27 мая, АО “Укрзализныця” возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.
- “Укрзализныця” открыла продажу билетов на первые 5 поездов Интерсити+.
- Также УЗ начала продажу билетов на поезда дальнего следования.
- “Укрзализныця” открыла продажу билетов на еще 12 направлений по Украине. Поезда начнут курсировать с 1 июня.
- АО “Укрзализныця” с 1 июня запустит 214 электричек в 10 областях Украины.
- Пассажирские перевозки по железной дороге на западе Украины возобновили с 4 июня.