После смягчения карантинных ограничений в городе Славянск, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда, курсирующие через этот населенный пункт в донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

На сегодняшний день восстановлены остановки на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, №712/711 Киев – Константиновка и №126/125 Киев – Константиновка.

Также в Славянске будут останавливаться пригородные поезда:

№6018 Фенольная – Лиман;

№6225 Святогорск – Краматорск;

№6002 Славянск – Святогорск;

№ 6208 Славянск – Курдюмовка;

№6231 Святогорск -Скотувата;

№6244 Скотувата – Близнецы;

№6251 Близнецы – Скотувата;

№6072 Скотувата – Славянск;

№6004 Константиновка – Святогорск;

№6249 Лиман – Фенольная;

№6219 Лиман – Близнецы.

Поезда в Славянск не ездили с 6 июня, в связи с карантинными ограничениями.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.