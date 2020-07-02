Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Гончарук напомнил, что прошлым летом каждая речь президента Владимира Зеленского начиналась с “мы уважаем и поддерживаем независимость НБУ”. По его словам, это была первая и главная идея, которая лежала в основе экономической стратегии.
“Ибо репутация НБУ – это фундамент для привлечения инвестиций в нашу страну. Теперь этой репутации нанесен очередной тяжелый удар. А возможна потеря Нацбанком своей независимости поставит крест на инвестициях. Пока НБУ был независимым, инвестор знал, что украинская гривна будет вести себя прогнозируемо. Нестабильность гривны ударит по каждому из нас”, – заявил Гончарук.
Экс-премьер подчеркнул, что само заявление об увольнении Смолия “однозначно будет иметь тяжелые последствия для экономики, а значит, для каждого украинца”.
- 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.
- Правление Национального банка продолжит работать, несмотря на отставку главы центробанка Якова Смолия.
- Офис Президента опубликовал заявление после отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия.
- Ряд нардепов отреагировали на решение Якова Смолия уйти с поста главы Нацбанка Украины. Они называют его “плохим знаком” и говорят о возможном возвращении старых коррупционных элит.
- Послы стран-членов “Большой семерки” (G7) отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от подрыва независимости НБУ.
- Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.