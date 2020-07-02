Бывший премьер-министр Алексей Гончарук считает, что отставка главы Национального банка Якова Смолия будет иметь тяжелые последствия для экономики Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гончарук напомнил, что прошлым летом каждая речь президента Владимира Зеленского начиналась с “мы уважаем и поддерживаем независимость НБУ”. По его словам, это была первая и главная идея, которая лежала в основе экономической стратегии.

“Ибо репутация НБУ – это фундамент для привлечения инвестиций в нашу страну. Теперь этой репутации нанесен очередной тяжелый удар. А возможна потеря Нацбанком своей независимости поставит крест на инвестициях. Пока НБУ был независимым, инвестор знал, что украинская гривна будет вести себя прогнозируемо. Нестабильность гривны ударит по каждому из нас”, – заявил Гончарук.

Экс-премьер подчеркнул, что само заявление об увольнении Смолия “однозначно будет иметь тяжелые последствия для экономики, а значит, для каждого украинца”.