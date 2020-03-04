Об этом сообщает британское агентство ВВС.
23-летний Джонатан Мок рассказал, что в понедельник шел по Оксфорд-стрит (одной из центральных лондонских улиц), когда услышал крики о “коронавирусе”.
К студенту приблизились четверо мужчин, которые внезапно напали на него и избили. Нападавшие при этом заявляли следующее: “Нам не надо твоего коронавируса в нашей стране”.
В местной полиции назвали нападение “расовым”, однако пока никого не арестовали. В Скотланд-Ярде проинформировали, что сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы попытаться установить личность подозреваемых, сообщает The Guardian.
Джонатан Мок является студентом Университетского колледжа Лондона. На странице в Facebook он обнародовал фото своего разбитого лица. Снимки перепостили уже несколько десятков тысяч пользователей.
По словам парня, все его лицо было в крови, а сам он – “потрясен и шокирован”. Мок отметил, что вспышка коронавируса используется кое-кем в качестве предлога для “ненависти к людям, отличающимся от них”.
“Я всегда считал, что расизм основывается на глупости, но сейчас я понимаю, что говорить такое – это не только быть слишком добрым к расистам, но и оправдывать их. Расизм – это не глупость, расизм – это ненависть. Расисты всегда находят себе оправдание ненависти, и нынешняя вспышка коронавируса – это еще одно оправдание”, – подчеркнул парень.
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