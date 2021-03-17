Об этом сообщает эстонское издание Delfi.
По предварительным данным, первый случай тромбоза зафиксирован у человека после прививки препаратом AstraZeneca. Пациент умер.
Второй случай тромбоза зафиксировали в 82-летнего мужчины после вакцинации препаратом Pfizer. Отмечается, что тромбоз возник в кровеносном сосуде глаза и вызвал нарушения зрения. Сейчас состояние пациента стабильное.
“Сейчас отсутствуют научные данные, которые указывали бы на то, что одна вакцина опаснее другой”, – сказала советник по медицине Департамента лекарственных средств Алар Ирс.
Подробнее о препарате
Вакцина COVID-19 AstraZeneca — это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca разработана на вирусе из семейства аденовирусов, который был модифицирован, чтобы содержать ген для производства белка с SARS-CoV-2.
Вакцина COVID-19 AstraZeneca не содержит сам вирус SARS-CoV-2 и не может вызвать COVID-19.
Согласно информации Европейского агентства по лекарственным средствам, у вакцины побочные эффекты, но они в основном являются легкими или умеренными и проходят через несколько дней. Речь идет о:
- головной боли;
- утомляемости;
- боли в месте инъекции;
- тошноте,
- боли в мышцах;
- ознобе;
- лихорадке.
У менее чем одного из 100 пациентов фиксируют такие побочные эффекты, как головокружение, снижение аппетита, сыпь и боль в животе.
Однако в настоящее время нет исследований, которые фиксировали бы образование тромбов как один из побочных эффектов вакцины.
Почему страны отказываются от AstraZeneca?
Главная причина такого решения – растущие опасения, что препарат AstraZeneca в отдельных случаях вызывает серьезные осложнения, в частности, образование тромбов, что может привести к смерти человека.
Первой об остановке вакцинации препаратом AstraZeneca заявила Австрия. Там после прививки умерла 49-летняя женщина, еще у одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.
Случай тромбоза также был зафиксирован в Нидерландах.
В Словакии умерла 38-летняя учительница, которой накануне вкололи препарат. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия.
В Италии после прививки вакциной AstraZeneca умер учитель.
После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных несколько стран – Дания, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния – частично или полностью прекратили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.
Таиланд и Демократическая Республика Конго также приостановили использование вакцины AstraZeneca.
В то же время Бельгия, Польша, Чехия и Украина заявили, что продолжат прививать вакциной AstraZeneca.
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует странам Европейского союза продолжить использование вакцину AstraZeneca, несмотря на заявления некоторых стран о появлении тромбов у пациентов.
- Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca сократила прогноз поставок вакцины от коронавируса COVID-19 в Евросоюз в первом квартале примерно до 30 млн доз.
- В Словакии после вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca умерла учительница средней школы. Связь между смертью и препаратом пока не установлена.