Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГБР.

Согласно сообщению, решение о принудительном приводе суд принял в четверг, 4 июня. Допрос назначен по “делу о картинах”, из-за которого ранее спецназ ГБР штурмовал музей Гончара в Киеве.

“4 июня 2020 года Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П.А. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников”, – говорится в сообщении.

Допрос назначен на 11:00 10 июня в помещении Государственного бюро расследований (по адресу ул. Симона Петлюры, д. 15).

Данную информацию уже прокомментировал на своей странице в Facebook адвокат Петра Порошенко – Игорь Головань. Он подчеркнул, что решение суда было принято с нарушением закона: подобные ходатайства должны рассматриваться в присутствии народного депутата. Порошенко же на заседание суда не приглашали.

“Мало им незаконного обыска, мало позорного штурма музея. В очередной раз нагло нарушен закон. В соответствии со статьей 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали. Ни Печерский суд, ни генерального прокурора, ни следователей ГБР требования законов не беспокоят. Видим очередное подтверждение сугубо политического характера всех дел, с помощью которых пытаются помешать деятельности пятого президента Украины”, – написал Головань.