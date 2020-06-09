Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
“Махмуд Мусави-Маджд, один из шпионов ЦРУ и Моссада, был приговорен к смертной казни. Он передавал информацию о местонахождении Сулеймани нашими врагами”, – заявил пресс-секретарь судебной системы Голамхоссейн Эсмаили.
Шпионаж был связан с убийством командира Сулеймани в начале этого года.
Напомним, 3 января, американский в результате беспилотного удара в Ираке был убит Сулеймани, лидера Революционной гвардии.
Вашингтон обвинил Сулеймани в преднамеренных нападениях со стороны иранских ополченцев на силы США в регионе.
“Он передал информацию о безопасности израильским и американским спецслужбам об иранских вооруженных силах, в частности, гвардии”, – сказал Эсмаили.
- Напомним, через три месяца после убийства иранского генерала Кассема Сулеймани, США объявили награду в 10 миллионов американских долларов за подробности о Мохаммаде Кавтарани, ливанского лидера Хезболлы, который частично заменил Сулеймани в Ираке.
- В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
- Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.
- В Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дал свою оценку вероятности открытого военного противостояния между Вашингтоном и Тегераном.