Иранец, который шпионил в пользу американских и израильских разведчиков и передавал информацию об убитом командира Революционной гвардии Кассеме Сулеймани, был приговорен к смертной казни.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

“Махмуд Мусави-Маджд, один из шпионов ЦРУ и Моссада, был приговорен к смертной казни. Он передавал информацию о местонахождении Сулеймани нашими врагами”, – заявил пресс-секретарь судебной системы Голамхоссейн Эсмаили.

Шпионаж был связан с убийством командира Сулеймани в начале этого года.

Напомним, 3 января, американский в результате беспилотного удара в Ираке был убит Сулеймани, лидера Революционной гвардии.

Вашингтон обвинил Сулеймани в преднамеренных нападениях со стороны иранских ополченцев на силы США в регионе.

“Он передал информацию о безопасности израильским и американским спецслужбам об иранских вооруженных силах, в частности, гвардии”, – сказал Эсмаили.