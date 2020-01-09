Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Организации гражданской авиации Ирана.
Глава ведомства Али Абедзаде назвал ошибкой информацию, которую передали журналисты.
Он отметил, что информацию о крушении первоначально передали США, Украине, Швеции и Канаде.
“Первоначальная информация была направлена Украине как стране регистрации самолета, США – как изготовителю, Швеции и Канаде – как странам-заявителям, граждане которых находились в самолете. Украине было предложено принять участие в процессе расследования авиационного происшествия”, – отметил Абедзаде.
Он отметил, что уже создана совместная группа для расследования катастрофы, опознания и передачи тел погибших. Всего сформированы 11 групп по расследованию трагедии.
Черные ящики передали следствию. Также найдены и переданы документы о крушении, все части самолета, устройства с самолета.
Абедзаде отметил, что расследование проводится в соответствии с частью 13 Чикагской конвенции. Все страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе, будут иметь доступ к расследованию.
Напомним, что крушение произошло 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.
Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.
В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
Таким образом, всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- Разведслужбы западных стран по предварительному расследованию назвали вероятной причиной крушения самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране техническую неисправность.
- С полуночи 9 января 2020 года прекращены полеты самолетов украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.
- Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить четверг, 9 января, днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ, в результате которой погибли 11 украинцев.
- Согласно предварительному отчету иранских следователей, самолет украинской авиакомпании МАУ загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. А обнаруженные на месте трагедии “черные ящики” получили повреждения.