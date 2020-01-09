В Иране заявили, что журналисты неправильно изложили информацию об отказе передавать черные ящики разбившегося самолета Boeing Украине.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Организации гражданской авиации Ирана.

Глава ведомства Али Абедзаде назвал ошибкой информацию, которую передали журналисты.

Он отметил, что информацию о крушении первоначально передали США, Украине, Швеции и Канаде.

“Первоначальная информация была направлена Украине как стране регистрации самолета, США – как изготовителю, Швеции и Канаде – как странам-заявителям, граждане которых находились в самолете. Украине было предложено принять участие в процессе расследования авиационного происшествия”, – отметил Абедзаде.

Он отметил, что уже создана совместная группа для расследования катастрофы, опознания и передачи тел погибших. Всего сформированы 11 групп по расследованию трагедии.

Черные ящики передали следствию. Также найдены и переданы документы о крушении, все части самолета, устройства с самолета.

Абедзаде отметил, что расследование проводится в соответствии с частью 13 Чикагской конвенции. Все страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе, будут иметь доступ к расследованию.

Напомним, что крушение произошло 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Таким образом, всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).