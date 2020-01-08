Об этом со ссылкой на спецслужбы Канады сообщает Reuters.

“Самолет Boeing 737-800 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, который следовал в Киев и перевозил в основном иранцев и ирано-канадцев, потерпел крушение спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по базам, в которых размещались американские войска в Ираке, что заставило некоторых предположить, что самолет могли сбить”, – пишет агентство.

Но пять источников безопасности – три американца, один европеец и один канадец, которые попросили не называть их имени, сообщили Reuters, что первоначальная оценка западных спецслужб заключалась в том, что самолет пострадал от технической неисправности и не был сбит ракетой.

По данным канадского источника агентства, после вылета из аэропорта у лайнера произошел перегрев одного двигателя.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа). #Буквы собрали информацию о погибших украинцах.