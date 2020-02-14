Об этом сообщает CNN.

В ведомстве сообщили, что вирусом заразилась 60-летняя женщина-водитель такси, перевозившая пассажира круизного лайнера Diamond Princess.

Еще два случая зафиксировали в Токио. Там зараженные контактировали с водителем такси.

Четвертый случай – заражение 70-летнего мужчины, который проходил лечение в той же больнице, где ранее подтвердился случай заражения у одного из докторов.

На данный момент общее количество инфицированных коронавирусом в Японии увеличилось до 254 человек. Из них 219 случаев на лайнере Diamond Princess и 35 случаев на территории страны.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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