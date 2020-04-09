Об этом сообщил в комментарии #Буквам первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Так, ранее в Сети появился список киевских домов, где живут люди, инфицированные коронавирусом. В статье #Букв “А соседка-то наша болеет: как база тестированных на коронавирус стала общедоступной” подробно описывается ситуация, когда о тестировании на COVID-19 жительницы одного из домов стало известно всем его жителям.
В КГГА говорят, что доступ к информации о заболевших и тех, кто сдавал тест на коронавирус, есть только у Лабораторного центра.
“Есть у нас такое государственное учреждение – Лабораторный центр, и у него единственного есть доступ к базе данных пациентов, у которых подозревают коронавирус или у которых он диагностирован. Больше никто”, – отметил в комментарии #Буквам Поворозник.
“Несколько дней назад была информация, что в Интернет были выброшены какие-то материалы, но это вопрос к полиции. Думаю, что время от времени мы будем натыкаться на такие истории, как ваша, и причина здесь в человеческом факторе”, -добавил он.
На вопрос, есть ли доступ у чиновников районных администраций к такой информации, заммэра ответил, что у них этой информации не должно быть. И единственный, кто может курировать таких больных, – семейный врач.
“Но у нас же всегда есть желание руководителя ОСББ или соседа подменить собой правоохранительную систему или “скорую” – этот фактор всегда будет”, – подчеркнул Поворозник.
Он видит проблему разглашения такой информации не в ней самой, а в том, как ее, собственно, используют люди. Потому что реакция может быть совершенно разной.
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