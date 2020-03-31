В Киеве медиков будут бесплатно возить на шаттлах Uber во время карантина

В Министерстве охраны здоровья анонсировали бесплатную перевозку медиков Киева на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, указано, что компания Uber, которая ранее присоединилась к инициативе Минздрава и организовывала поездки для медицинских работников в больницы в городах, запускает проект Shuttle Heroes – специальный сервис, который будет бесплатно перевозить работников медицинских учреждений в период карантина. Проект будет действовать на территории Киева.

“Маршруты движения шаттлов проложены в соответствии с предложениями Министерства инфраструктуры Украины и распланированы таким образом, чтобы помочь столичным врачам добраться до рабочих мест и вернуться домой. На первом этапе работы сервиса маршруты охватят более 100 медицинских учреждений Киева”, – указано в сообщении.

Отмечается, что сервис будет доступен пользователям с промокодом. Промокод будет распространен через платформу HELSI.ME, которая объединяет более 90% врачей в Украине, а также с помощью SMS и через администрацию больниц.