Covid-19 Украина

обновлено 31.03.2020 в 23:02

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В Киеве медиков будут бесплатно возить на шаттлах Uber во время карантина

В Министерстве охраны здоровья анонсировали бесплатную перевозку медиков Киева на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Вторник, 31 марта 2020, 22:38

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, указано, что компания Uber, которая ранее присоединилась к инициативе Минздрава и организовывала поездки для медицинских работников в больницы в городах, запускает проект Shuttle Heroes – специальный сервис, который будет бесплатно перевозить работников медицинских учреждений в период карантина. Проект будет действовать на территории Киева.

“Маршруты движения шаттлов проложены в соответствии с предложениями Министерства инфраструктуры Украины и распланированы таким образом, чтобы помочь столичным врачам добраться до рабочих мест и вернуться домой. На первом этапе работы сервиса маршруты охватят более 100 медицинских учреждений Киева”, – указано в сообщении.

Отмечается, что сервис будет доступен пользователям с промокодом. Промокод будет распространен через платформу HELSI.ME, которая объединяет более 90% врачей в Украине, а также с помощью SMS и через администрацию больниц.

  • Напомним, что с 23 марта в общественный транспорт Киева может зайти только определенная категория пассажиров и только по спецпропускам, которые выдают в КГГА или районных управлениях. Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.
  • Ранее #Буквы рассказывали, как выглядит спецпропуск на общественный транспорт.
  • Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.
  • 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
Теги: Киев, медики, транспорт

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