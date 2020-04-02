Такое заявление сделал сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

Он отметил, что “маска не защищает человека”, но она все же нужна при посещении общественных мест. По словам Ляшко, это связано с тем, что все граждане рассматриваются как потенциально инфицированные.

“Что касается масочного режима. Да, мы понимаем, что маска не защищает человека, это не средство индивидуальной защиты. В то же время мы рекомендуем и настаиваем: без маски не заходить в общественные учреждения – магазины, аптеки и на рабочие места. Почему? Потому что мы вас всех рассматриваем как потенциально инфицированных. Когда есть маска на лице, то выделение возбудителя, выделение биологического материала уменьшается, и не достигает 1,5 метра, а может выделяться не более чем на 10-15 см. Поэтому, когда не выполняются другие требования, например, социальной изоляции, маска на лице человека, который без симптомов, но может быть инфицирован, значительно снижает риск инфицировать других людей. Поэтому маску мы рекомендуем одевать именно с этой целью”, – подчеркнул Ляшко.

Он также объяснил, что респиратор с клапаном выдоха защищает только человека, который его носит, но не выполняет функцию защиты других людей. Ляшко уточнил, что клапан выдоха позволяет “достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудителя инфекционной болезни”.

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(На видео – с 9:20)

Стоит отметить, что ранее Виктор Ляшко призывал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.

“Мы говорим о том, что не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски, когда они не нужны, поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не позволяет использовать другие эффективные методы профилактики ОРВИ, к которым относится и коронавирусная инфекция… Маска должна надеваться только на человека с симптомами ОРВИ, когда он будет приходить в больницу, чтобы предотвратить распространение заболевания среди других людей“, – заявлял Ляшко.

Аналогичные рекомендации давали главный хирург США и Всемирная организация здравоохранения. Согласно информации на сайте ВОЗ, для предотвращения заражения коронавирусом рекомендуется носить маску только людям с симптомами ОРВИ (чтобы не заразить окружающих) и здоровым людям, если они оказывают помощь человеку с подозрением на COVID-19.

Накануне Кабинет Министров принял решение внедрить более жесткие карантинные ограничения до 24-го апреля 2020 года. Так, будет запрещено нахождение в общественных местах без одетой маски или респиратора.