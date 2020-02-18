В НАТО выразили обеспокоенность эскалацией на Донбассе и призвали Россию вывести войска из Украины.

Об этом говорится в заявлении Миссии Украины при НАТО в Facebook.

“Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта”, – заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Также в НАТО подтвердили полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

“Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и осуществить настоящие усилия по выполнению минских соглашений”, – говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия проходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.