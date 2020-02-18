Об этом говорится в заявлении Миссии Украины при НАТО в Facebook.
“Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта”, – заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
Также в НАТО подтвердили полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.
“Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и осуществить настоящие усилия по выполнению минских соглашений”, – говорится в заявлении.
Как сообщалось ранее, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия проходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.
- Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство из-за сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе. СБУ уже начала расследование.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю атаку оккупантов на Донбассе, назвав ее попыткой сорвать мирный процесс.
- Лидер фракции “Слуги народа” Давид Арахамия усомнился в том, какая из сторон утром 18 февраля начала наступление возле Золотого на Донбассе.