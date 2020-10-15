Об этом сообщает агентство “РБК-Украина” со ссылкой на советника главы ОПУ Михаила Подоляка.
По словам Подоляка, список пока не является окончательным – вопросы еще обсуждаются.
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Так, на всеукраинский опрос планируют вынести следующие вопросы:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Стоит отметить, что накануне был озвучен первый из пяти предполагаемых вопросов для всенародного опроса. Он звучит так: “Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”
Второй вопрос Зеленский тоже назвал.
- 13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов.
- В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.
- Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.
- В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.