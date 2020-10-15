В Офисе президента Украины назвали все пять вопросов, которые планируется вынести на всеукраинский опрос во время проведения местных выборов 25 октября.

Об этом сообщает агентство “РБК-Украина” со ссылкой на советника главы ОПУ Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, список пока не является окончательным – вопросы еще обсуждаются.

Так, на всеукраинский опрос планируют вынести следующие вопросы:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Стоит отметить, что накануне был озвучен первый из пяти предполагаемых вопросов для всенародного опроса. Он звучит так: “Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”

Второй вопрос Зеленский тоже назвал.