В Офисе президента Украины решили напомнить, что "благодаря усилиям" нынешнего главы государства Владимира Зеленского были получены деньги от российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. Но дело в том, что сам иск был выигран задолго до того, как он стал президентом.

Пост о “деньгах от “Газпрома” опубликован на официальной Facebook-странице ОПУ.

В Офисе президента процитировали заявление нардепа от “Слуги народа” Александра Трухина в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”.

Трухин, комментируя расходование денежных средств из Фонда борьбы с COVID-19, заявил, что 35 млрд грн, которые были направлены “на развитие инфраструктуры” (то есть на строительство дорог), были выиграны у “Газпрома” “благодаря усилиям президента Владимира Зеленского и его команды”.

“Президент сказал, что те деньги, которые заработаны на инфраструктуре благодаря газотранспортной системе страны, будут вложены в инфраструктуру. Они не будут потрачены ни на популизм, ни на “гречку”, ни на покупку голосов. Эти средства будут вложены на многие поколение вперед… Каждая четвертая гривна из этих 35 млрд грн вернется в бюджет”, – объявил нардеп.

Стоит отметить, что речь идет о получении Украиной от российского “Газпрома” $2,918 млрд (во исполнение решения Стокгольмского арбитража). Часть из этих средств было решено направить на дороги.

В интервью украинским телеканалам Владимир Зеленский сообщал, что в COVID-фонд были привлечены средства, которые украинская сторона отсудила у российского “Газпрома” в Стокгольмском арбитраже (и они были направлены на дороги). В Кабинете Министров сообщали, что на дороги из фонда выделено 35 млрд грн.

В Офисе президента процитировали заявление, что деньги от “Газпрома” были получены “благодаря усилиям президента Владимира Зеленского и его команды”.

Но дело в том, что сам иск в Стокгольмском арбитраже был выигран еще при пятом президенте Украины Петре Порошенко.

Так, решения Стокгольмского арбитража были приняты в декабре 2017 года (относительно цены и объемов поставок по принципу “бери или плати”) и 28 февраля 2018 года (относительно транзитного контракта). Согласно второму решению, арбитраж обязал “Газпром” доплатить “Нафтогазу Украины” $ 2,56 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

При президентстве Владимира Зеленского уже было вынесено решение по апелляционной жалобе “Газпрома”, которую не удовлетворил Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 27 ноября 2019 года.

В итоге “Нафтогаз Украины” во исполнение решения Стокгольмского арбитража получил от “Газпрома” $2,918 млрд (в декабре 2019 года).

То есть, фактически вся работа по спору с “Газпромом” в арбитраже была сделана задолго до того, как президентский пост занял Владимир Зеленский.

Что касается непосредственной выплаты денежных средств, то и ее вряд ли можно объяснить “усилиями президента” Зеленского, так как “Нафтогаз” добился ареста счетов “Газпрома” еще в июне 2018 года. В результате российский газовым монополист предстал перед выбором: заплатить или попасть под принудительное списание и продажу имущества.

К тому же стоит отметить, что президент никак не влияет на процесс международного хозяйственного спора.