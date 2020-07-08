В среду, 8 июля, в Печерском районном суде Киева продолжится избрание меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Избрание меры пресечения происходило 18 июня и 1 июля, но в результате заседания переносили.

Сегодняшнее заседание стартует в 11:00. Ходатайство о мере пресечения рассматривает судья Сергей Вовк.

Петр Порошенко оба раза присутствовал на заседаниях вместе со своими адвокатами, супругой Мариной Порошенко и однопартийцами. В его поддержку собирались акции протеста у здания Печерского райсуда Киева.

Сегодня под судом вновь собрались сторонники пятого президента, нардепы от “Европейской Солидарности”. Поддержать пятого президента пришла его супруга Марина Порошенко.

Меру пресечения Петру Порошенко будут избирать по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Так, 10 июня Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении в якобы давлении на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы. По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Сторона обвинения настаивает на избрании меры пресечения в виде личного обязательства (изначально прокуратура требовала арест с залогом в 10 млн гривен).