Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал основные версии авиакатастрофы в Иране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Сейчас идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского ИКАО – международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета”, – говорится в сообщении.

По словам Данилова, среди основных версий:

– поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в частности ЗРК “Тор”, потому что информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в сети Интернет;

– столкновение с БПЛА или другим летающим объектом;

– разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

– взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Секретарь СНБО добавил, что в состав комиссии включены специалисты, участвующие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малазийский “Боинг” МН-17 17 июля 2014 в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты “Бук”, которая сбила малазийский самолет.

Напомним, что крушение произошло 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Таким образом, всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).