Пользователи соцсетей идентифицировали одного из участников перестрелки в Броварах.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, в Броварах сегодня утром произошла масштабная перестрелка. По предварительной версии полиции, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. К вечеру пятницы по делу о перестрелке был задержан 21 человек.

Заместитель министра внутренних дел Антона Геращенко опубликовал в Facebook фотографии задержанных.

Одного из изображенных на фото мужчин опознали в Сети.

Пользователь Facebook Swem Awayan сообщил, на фотографии изображен мужчина, известный в Сети под псевдонимом Влад Бандера.

Он активно ведет свою страницу в Instagram.

В своих постах Влад сообщал, что является членом объединения “ЦСКА Киев”.

“CSKA Kiev — движение, которое сыграло огромную роль в моей судьбе и становление как личности”, — написал он в одном из постов.

На одном из снимков Влад появился в футболке с соответствующим принтом.

В одном из опубликованных роликов Влад появился обнаженным по пояс, на шее — кулон в виде свастики.

Также мужчина публиковал в Сети фотографию, сделанную во время купания в проруби. Пост он дополнил следующим комментарием:

“Купание в проруби — это часть древних языческих инициатических воинских обрядов, не имеющего ничего общего с “крещением Христа в Иордане”.

В одном из видеороликов Влад появился с неким Денисом Демяником, которые также ведет свой блог в Instagram.