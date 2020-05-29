Об этом сообщают #Буквы. 

Как сообщалось ранее, в Броварах сегодня утром произошла масштабная перестрелка. По предварительной версии полиции, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. К вечеру пятницы по делу о перестрелке был задержан 21 человек.

Заместитель министра внутренних дел Антона Геращенко опубликовал в Facebook фотографии задержанных.

Одного из изображенных на фото мужчин опознали в Сети.

Фото: Антон Геращенко / Facebook

Пользователь Facebook Swem Awayan сообщил, на фотографии изображен мужчина, известный в Сети под псевдонимом Влад Бандера.

Он активно ведет свою страницу в Instagram.

В своих постах Влад сообщал, что является членом объединения “ЦСКА Киев”.

“CSKA Kiev — движение, которое сыграло огромную роль в моей судьбе и становление как личности”, — написал он в одном из постов.

На одном из снимков Влад появился в футболке с соответствующим принтом.

В одном из опубликованных роликов Влад появился обнаженным по пояс, на шее — кулон в виде свастики.

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30 дней без еды! По сущности своей я экспериментатор в жизни. Моё бытие наполнено пьянящим хаосом, но я называю его потенциалом развития. 2 года назад я услышал первый раз о лечебной практике голодание. В тот период времени я ел по 5-6 раз в день и весил в среднем 96 кг. Для меня не покушать пол дня – это уже стрессовая ситуация, не говоря уже о нескольких днях. Психологически я не был готов к тому, что бы голодать. За последние несколько месяцев мне достаточно времени пришлось провести с самим собой, почистить свое ментальное здоровье, напитать мозг новой информацией, проанализировать, как я жил и расставить новые приоритеты. Но чтобы найти себя нового, нужно уничтожить себя старого. Поэтому завершить "обновление" личности, которое длилось пару месяцев, я решил 30 дневным голоданием по системе Марвы Оганян. Временный отказ от еды — это отличный способ очистить и перезагрузить пищеварительную систему, а также дать иммунной системе возможность переключиться на другие задачи, помимо обработки постоянно поступающей в организм пищи. Именно поэтому в большинстве религий есть традиция поста — это безопасно и необходимо для тела и духа. Разница на видео 23 кг

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Также мужчина публиковал в Сети фотографию, сделанную во время купания в проруби. Пост он дополнил следующим комментарием:

“Купание в проруби — это часть древних языческих инициатических воинских обрядов, не имеющего ничего общего с “крещением Христа в Иордане”.

В одном из видеороликов Влад появился с неким Денисом Демяником, которые также ведет свой блог в Instagram.