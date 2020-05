View this post on Instagram

30 дней без еды! По сущности своей я экспериментатор в жизни. Моё бытие наполнено пьянящим хаосом, но я называю его потенциалом развития. 2 года назад я услышал первый раз о лечебной практике голодание. В тот период времени я ел по 5-6 раз в день и весил в среднем 96 кг. Для меня не покушать пол дня – это уже стрессовая ситуация, не говоря уже о нескольких днях. Психологически я не был готов к тому, что бы голодать. За последние несколько месяцев мне достаточно времени пришлось провести с самим собой, почистить свое ментальное здоровье, напитать мозг новой информацией, проанализировать, как я жил и расставить новые приоритеты. Но чтобы найти себя нового, нужно уничтожить себя старого. Поэтому завершить "обновление" личности, которое длилось пару месяцев, я решил 30 дневным голоданием по системе Марвы Оганян. Временный отказ от еды — это отличный способ очистить и перезагрузить пищеварительную систему, а также дать иммунной системе возможность переключиться на другие задачи, помимо обработки постоянно поступающей в организм пищи. Именно поэтому в большинстве религий есть традиция поста — это безопасно и необходимо для тела и духа. Разница на видео 23 кг