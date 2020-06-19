Об этом идет речь в материале #Букв “Как “Слуги” проигнорировали Зеленского, а Арахамия пригрозил оставить фракцию на Скичко”.
В монобольшинстве не считают, что подвели президента Владимира Зеленского, не поддержав программу Правительства.
“Мы дали ему (Зеленскому) 30 миллиардов на строительство дорог, мы проголосовали законопроект по референдуму, мы готовы проголосовать во втором чтении “игорку” (игорный бизнес, – ред.). Но не хотим давать гарантии Правительству. Пусть подумают, как они относятся к депутатам”, – добавил собеседник в монобольшинстве.
При этом его коллеги не исключают, что осенью Кабмин отправят в отставку, чтобы как-то снизить недовольство из-за роста цен на газ и электричество.
- Ранее на сайте Верховной Рады опубликовали программу деятельности Кабинета Министров. Документ состоял из 9 страниц и не содержал конкретики или детального плана действий по каждому направлению.
- 4 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Верховную Раду отправить программу деятельности Правительства на доработку, и Парламент сделал это.
- 12 июня Кабинет Министров Украины принял постановление об утверждении обновленной программы действий.
- Накануне комитет по вопросам экономразвития не рекомендовал Парламенту принимать программу действий Правительства в текущей редакции и вынес ее на рассмотрение в сессионный зал.