Депутаты парламентской фракции "Слуга народа" предполагают, что осенью Кабмин Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку, чтобы "как-то снизить недовольство из-за роста цен на газ и электричество".

Об этом идет речь в материале #Букв “Как “Слуги” проигнорировали Зеленского, а Арахамия пригрозил оставить фракцию на Скичко”.

В монобольшинстве не считают, что подвели президента Владимира Зеленского, не поддержав программу Правительства.

“Мы дали ему (Зеленскому) 30 миллиардов на строительство дорог, мы проголосовали законопроект по референдуму, мы готовы проголосовать во втором чтении “игорку” (игорный бизнес, – ред.). Но не хотим давать гарантии Правительству. Пусть подумают, как они относятся к депутатам”, – добавил собеседник в монобольшинстве.

При этом его коллеги не исключают, что осенью Кабмин отправят в отставку, чтобы как-то снизить недовольство из-за роста цен на газ и электричество.