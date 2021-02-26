В Украине пока не обнаружили британского, южноафриканского или бразильского штаммов (мутаций) коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, такие данные поступили из немецкой клиники “Шарите”.

“Секвенирование генома коронавируса, который циркулирует на территории нашей страны, сегодня не подтвердило наличие британского, южноафриканского или бразильского происхождения, мутаций (коронавируса – ред.). Это мы получили первые результаты образцов из клиники “Шарите”, куда направляли на исследование биоматериал, отобранный у больных в Украине”, – отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что на следующей неделе ожидаются результаты секвенирования, проводимого уже не за границей, а в Украине. Речь идет об исследовании образцов, отобранных у больных в Ивано-Франковской области, которая сейчас находится в “красной” зоне карантина из-за ситуации с COVID-19.

“Также мы ожидаем на следующей неделе результаты проведенного внутри страны секвенирования, где будут исследованы образцы, взятые у тяжелобольных в Ивано-Франковской области. И будем знать, циркулируют ли у нас прошлые штаммы, или уже есть новые штаммы, которые приводят к росту числа случаев коронавирусной болезни”, – рассказал Ляшко.

(На видео – с 7:40)

Ранее #Буквы сообщали, что в Украине начинают исследовать образцы коронавируса из Ивано-Франковской области, где начался новый всплеск COVID-19.

Медиков обеспокоила ситуация с подъемом заболеваемости в области. Поэтому было решено “изучить, какой геном в природе этого коронавируса, возможно, там новый штамм”.

До сих пор в Украине не проводилось секвенирование штаммов коронавируса, образцы отправлялись за границу.