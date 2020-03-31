Об этом сообщает VaticanNews.

В сообщении сказано, что у кардинала были некоторые симптомы ОРВИ, вследствие чего ему сделали тест на коронавирус COVID-19. После того как тест показал позитивный результат, кардинала госпитализировали 30 марта. Сейчас викарий находится в университетской больнице Фонда Агостино Джемелли.

По словам медиков, у кардинала высокая температура, однако общее состояние удовлетворительное. Он начал получать антивирусную терапию.

Все окружение священника самоизолировалось.

В издании не уточнили, были ли у кардинала встречи с папой римским Франциском. Известно, что в последние дни у него было мало встреч с священнослужителями. В Ватикан он не ездил.

Как известно, с 11 марта кардинал каждый вечер проводил священные мессы в Храме Божественной Любви.

8 марта, Папа Римский Франциск впервые провел воскресную проповедь в формате онлайн-трансляции из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, в Ватикане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Также появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции. Впоследствии в СМИ были опубликованы сообщения,что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.