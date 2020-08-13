Все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве, получили новые квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Как известно, 21 июня в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в ​​Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждено перекрытие нескольких этажей. На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших. В результате взрыва без жилья остались 40 семей. Для них были закуплены квартиры, по словам Главы государства, не за бюджетные средства.

В июне Зеленский передал первые 12 сертификатов на квартиры пострадавшим. К 13 августа квартиры получили еще 28 семей.

“К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали. Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета — и мы это выполнили”, — прокомментировал он.

По словам Зеленского, процесс обеспечения новым жильем затянулся из-за бюрократических процедур.