Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Как известно, 21 июня в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждено перекрытие нескольких этажей. На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших. В результате взрыва без жилья остались 40 семей. Для них были закуплены квартиры, по словам Главы государства, не за бюджетные средства.
В июне Зеленский передал первые 12 сертификатов на квартиры пострадавшим. К 13 августа квартиры получили еще 28 семей.
“К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали. Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета — и мы это выполнили”, — прокомментировал он.
По словам Зеленского, процесс обеспечения новым жильем затянулся из-за бюрократических процедур.
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- Киевская власть заявляла, что готова выделить 30 млн гривен жителям дома по ул. Крушельницкой, где накануне произошел взрыв. Эти средства должны пойти на выполнение ремонта в выделенных квартирах.
- 7 июля Киевский городской совет поддержал решение о выделении 20 млн.