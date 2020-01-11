Элитное военно-политическое формирование Ирана - Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета под Тегераном.

Об этом заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает ISNA.

По словам генерала, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету из-за направления, в котором он летел.

Он отметил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета.

“Мы берем на себя всю ответственность за это, независимо от того, какое решение принимают власти, мы привержены его выполнению”, – подчеркнул Хаджизаде.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.