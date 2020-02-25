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Признанного виновным в изнасиловании Вайнштейна госпитализировали

Экс-продюсера Харви Вайнштейна, которого накануне суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным в изнасиловании, после оглашения вердикта экстренно госпитализировали.

Вторник, 25 февраля 2020, 14:31

Об этом пишет CNN, ссылаясь на информацию адвоката продюсера Донна Ротунно.

По его словам, по дороге из суда в тюрьму у Вайнштейна обнаружилась боль в груди, учащенное сердцебиения и высокое кровяное давление.

В результате его перенаправили в больницу Бельвью в Нью-Йорке.

Ротунно отметил, что сейчас продюсер в больнице, при этом с ним “все в порядке”. Ожидается, что после выписки, его все же переведут в исправительное учреждение на острове Рикерс.

Фото: variety.com

Напомним, в США экс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии.

  • Голливудский продюсер Харви Вайнштейн из-за громкого секс-скандала потерял работу и жену. Так, в течение десятилетий от домогательств со стороны продюсера страдали актрисы и его подчиненные.
  • 25 мая Вайнштейн явился в полицейский участок в нижнем Манхэттене в 07:30 по местному времени с книгами и другими вещами. Там у него взяли отпечатки пальцев, после чего доставили в суд. Впоследствии суд в Нью-Йорке (США) отпустил скандального американского продюсера Харви Вайнштейна под залог в $1 млн.
  • В мае большое жюри в Нью-Йорке предъявило обвинение в изнасиловании голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну.
  • В июле Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения, которые предусматривают наказание в виде пожизненного заключения.
Теги: Вайнштейн, кинопродюсер, госпитализация

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