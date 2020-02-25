Признанного виновным в изнасиловании Вайнштейна госпитализировали

Экс-продюсера Харви Вайнштейна, которого накануне суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным в изнасиловании, после оглашения вердикта экстренно госпитализировали.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на информацию адвоката продюсера Донна Ротунно.

По его словам, по дороге из суда в тюрьму у Вайнштейна обнаружилась боль в груди, учащенное сердцебиения и высокое кровяное давление.

В результате его перенаправили в больницу Бельвью в Нью-Йорке.

Ротунно отметил, что сейчас продюсер в больнице, при этом с ним “все в порядке”. Ожидается, что после выписки, его все же переведут в исправительное учреждение на острове Рикерс.

Напомним, в США экс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии.